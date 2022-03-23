Премьер Бельгии заявил, что санкции в отношении энергоносителей из РФ нанесут удар по ЕС

«Мы не собираемся воевать сами с собой — это не цель», — отметил Де Кроо. Он призвал страны — члены сообщества к совместным действиям и установлению потолка цен на газ, подчеркнув, что на энергетическом рынке ЕС произошел сбой, он «просто вышел из-под контроля».
Европейские столицы должны избегать, по его словам, конкуренции за двусторонние газовые сделки и вместо этого совместно покупать топливо у крупных поставщиков, иначе экономика ЕС «будет разрушаться» из-за резкого роста цен на энергоносители.
«Наши граждане и предприятия разоряются» из-за резкого роста цен, и дорогостоящие государственные выплаты на поддержку домохозяйств не решают проблему, считает бельгийский премьер. «Мы просто работаем над симптомами, в то время как мы должны решать самую основную проблему», — сказал он.
«Речь идет о том, чтобы убедиться, что это не конкурентная гонка и борьба за газовые мощности, — подчеркнул Де Кроо. — У нас мог бы быть механизм солидарности, чтобы убедиться, что каждый в любое время года получает достаточный доступ к достаточному количеству газа». «Я не виню страны, которые заключают в данный момент [двусторонние сделки] — это совершенно нормальное явление, но есть лучший способ сделать это — совместно», — добавил глава правительства.
Де Кроо сравнил нынешнюю ситуацию с первыми месяцами кризиса COVID-19, когда некоторые государства-члены самостоятельно связались с производителями вакцин, чтобы обсудить свои собственные сделки по поставкам. «Тогда вмешалась Еврокомиссия и сказала, что мы сделаем это для всех, у нас будет механизм солидарности», — напомнил собеседник издания.