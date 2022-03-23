Шольц призвал учитывать обратный эффект санкций против России

Господин Шольц обсудил эту тему на пресс-конференции с председателем Европарламента Робертой Метсолой 22 марта. Канцлер ФРГ рассказал, что антироссийские санкции готовились «долго, тщательно и очень точно». По его словам, это «самые жесткие санкции, которые когда-либо применялись к такой большой стране», и введенные ограничения уже «показывают эффект».
Олаф Шольц уточнил, что рассматривались санкции, которые «могли бы оказать такое же воздействие на агрессора», но в то же время «были бы управляемыми в отношении последствий для возможностей экономического развития» других стран.
«Потому что мы должны действовать очень четко. Может получиться так, что это не краткий конфликт, а более длительный. И тогда мы должны пройти через это вместе», — сказал канцлер, которого цитирует его пресс-служба.
24 февраля Владимир Путин объявил военную операцию по «денацификации и демилитаризации» Украины. Страны Запада осудили это решение, потребовали отвода российских войск и ввели уже несколько пакетов антироссийских санкций. В рамках ограничений была заблокирована часть активов Центробанка РФ в Европе. США также ввели эмбарго на покупку российских нефти и нефтепродуктов. Евросоюз также обсуждает эмбарго на российскую нефть, но ее крупнейшие европейские потребители — Германия и Нидерланды — признают, что не готовы резко отказаться от российского сырья.