Медведев: США после развала России занялись бы ослаблением Китая

Медведев утверждает, что США считают Россию «врагом» и хотят ее «унизить, ограничить, расшатать, разделить и разрушить», не задумываясь о последствиях.
По его словам, «реальной перспективой» стратегии США было бы образование пяти-шести новых стран на месте России, «где у каждой такой страны свое стратегическое оружие», а у власти стоят «фрики, фанатики и радикалы».
«А дальше следующая цель — тотальное ослабление Китая. И тогда остается лишь пара шагов до тяжелейшего глобального кризиса, энергетического и продовольственного коллапса, отказа всех систем коллективной безопасности и в скором времени — Большого ядерного взрыва, открывающего путь к новой вселенской сингулярности — в Преисподнюю», — написал он в Telegram.
Зампредсед Совбеза пообещал, что Россия «такого развития событий никогда не допустит». Он добавил, что Россия «хочет видеть США сильной и умной страной, а не последним пристанищем тех, кто постепенно впадает в старческий маразм». По его мнению, «все это возможно».
Отношения России и США в очередной раз обострились на фоне объявленной Владимиром Путиным 24 февраля военной операции на Украине. Президент США Джо Байден назвал Путина «военным преступником», а также «смертоносным диктатором и бандитом». Из-за этого МИД РФ 21 марта вручил американскому послу ноту протеста. Внешнеполитическое ведомство считает, что российско-американские отношения находятся на грани разрыва.