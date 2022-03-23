День в истории: серия терактов в Брюсселе Всемирный день водных ресурсов, создание первой в СССР Центральной студии телевидения и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
8В Москве отменили масочный режим
8Названа «Мисс мира-2021»
11:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Медведев: США после развала России занялись бы ослаблением Китая

Власти США на протяжении последних 30 лет ставят своей тактической задачей разрушить Россию, убежден заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, если бы США это удалось, то своей следующей целью они поставили бы «тотальное ослабление Китая».

Источник: РИА "Новости"

Медведев утверждает, что США считают Россию «врагом» и хотят ее «унизить, ограничить, расшатать, разделить и разрушить», не задумываясь о последствиях.

По его словам, «реальной перспективой» стратегии США было бы образование пяти-шести новых стран на месте России, «где у каждой такой страны свое стратегическое оружие», а у власти стоят «фрики, фанатики и радикалы».

«А дальше следующая цель — тотальное ослабление Китая. И тогда остается лишь пара шагов до тяжелейшего глобального кризиса, энергетического и продовольственного коллапса, отказа всех систем коллективной безопасности и в скором времени — Большого ядерного взрыва, открывающего путь к новой вселенской сингулярности — в Преисподнюю», — написал он в Telegram.

Зампредсед Совбеза пообещал, что Россия «такого развития событий никогда не допустит». Он добавил, что Россия «хочет видеть США сильной и умной страной, а не последним пристанищем тех, кто постепенно впадает в старческий маразм». По его мнению, «все это возможно».

Отношения России и США в очередной раз обострились на фоне объявленной Владимиром Путиным 24 февраля военной операции на Украине. Президент США Джо Байден назвал Путина «военным преступником», а также «смертоносным диктатором и бандитом». Из-за этого МИД РФ 21 марта вручил американскому послу ноту протеста. Внешнеполитическое ведомство считает, что российско-американские отношения находятся на грани разрыва.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Зеленский заявил о скандальном ходе переговоров с Россией
Стало известно, дефицит каких лекарств возник в российских аптеках
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь