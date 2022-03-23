Захарова заявила о невозможности переговоров по мирному договору с Японией

«Нет возможности обсуждать подписание основополагающего документа в двусторонних отношениях с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции. В таких условиях и при таком подходе японского руководства говорить о выработке соответствующих документов не представляется возможным», — подчеркнула Захарова. По ее словам, Япония не просто присоединилась к этому «русофобскому хору», она встала в «авангарде». В нынешних условиях Токио пытается ретранслировать позицию Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе, добавила она.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поддержал позицию решение МИДа выйти из диалога с Японией по южной части Курильских островов. По его мнению, государства никогда бы не пришли к консенсусу по вопросу принадлежности этих территорий. Он подчеркнул, что теперь России нужно сосредоточиться на развитии принадлежащих ей островов.
22 марта МИД России заявил, что прекращает переговоры с Японией о заключении мирного договора из-за односторонних санкций, которые Токио ввел в связи со спецоперацией на Украине. Также российская сторона прекращает безвизовые поездки японских граждан на Курильские острова, выходит из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах и блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС) по секторальному диалогу.
В свою очередь премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил протест из-за решения России приостановить переговоры о заключении мирного договора. Он отметил, что японская сторона не меняет курс на решение проблемы северных территорий (Южных Курил). В посольстве Японии в Москве также заявили, что решение России не продолжать переговоры «крайне прискорбно и абсолютно неприемлемо». Приостановка Москвой работы по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах является «сильным пренебрежением чувств бывших жителей островов и их семей», добавили в дипломатическом ведомстве.