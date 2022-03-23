Лавров назвал конечную цель Запада в противостоянии с Россией

«Нет сомнений никаких, что одним из правил, которые Запад хочет реализовать, является сдерживание любого конкурента. Сейчас вот Россия, Китай объявлен следующим, или параллельно все это будет происходить. И целью этого миропорядка, основанного на правилах, является ни много ни мало полное возрождение однополярного мира», — заявил министр.
Ранее министр заявил, что специальная операция России на Украине сорвала антироссийский проект Запада. По словам Лаврова, у Москвы на фоне враждебных планов западных стран не было выбора в вопросе начала боевых действий. Он назвал масштабные антироссийские санкции «реакцией Запада на срыв его планов».