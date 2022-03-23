Участников операции по защите Донбасса признают ветеранами боевых действий

Авторами инициативы выступила фракция «Единая Россия», в частности, сенаторы Андрей Турчак, Виктор Бондарев, Александр Карелин и Владимир Кравченко, а также депутаты Андрей Картаполов, Владимир Шаманов, Дмитрий Саблин и Андрей Красов. Правительство РФ поддержало инициативу. Изменения вносятся в закон «О ветеранах».
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, предлагается установить статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, а также сотрудникам иных правоохранительных и силовых структур, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.
В финансово-экономическом обосновании законопроекта уточняется, что реализация инициативы потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета, которое, по предварительным оценкам Министерства обороны РФ, составит около 5 миллиардов рублей в 2022 году.
Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, принятие законопроекта позволит распространить на ветеранов налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей. «Наши солдаты и офицеры мужественно выполняют свой долг, защищают безопасность страны и наших граждан», — добавил он.