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11:34 (мск), источник: © РИА Новости

Участников операции по защите Донбасса признают ветеранами боевых действий

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла сначала в первом, а затем и в двух оставшихся чтениях законопроект о наделении участников специальной военной операции на Украине и в Донбассе статусом ветерана боевых действий.

Источник: © РИА Новости

Авторами инициативы выступила фракция «Единая Россия», в частности, сенаторы Андрей Турчак, Виктор Бондарев, Александр Карелин и Владимир Кравченко, а также депутаты Андрей Картаполов, Владимир Шаманов, Дмитрий Саблин и Андрей Красов. Правительство РФ поддержало инициативу. Изменения вносятся в закон «О ветеранах».

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, предлагается установить статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, а также сотрудникам иных правоохранительных и силовых структур, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

В финансово-экономическом обосновании законопроекта уточняется, что реализация инициативы потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета, которое, по предварительным оценкам Министерства обороны РФ, составит около 5 миллиардов рублей в 2022 году.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, принятие законопроекта позволит распространить на ветеранов налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей. «Наши солдаты и офицеры мужественно выполняют свой долг, защищают безопасность страны и наших граждан», — добавил он.

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