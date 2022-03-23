Лавров заявил, что переговоры с Украиной идут тяжело

«Переговоры начались, идут они тяжело, потому что украинская сторона, хотя вроде и выразила понимание тех вещей, которые должны быть согласованы во время переговоров, постоянно меняет свою позицию, отказывается от своих же предложений», — сказал он.
«Трудно избавиться от впечатления, что их [Украину] держат за руку американские коллеги, которым, если почитать политологов наших и западных, просто не выгодно, чтобы этот процесс [переговоров] завершился быстро. Они рассчитывают продолжать накачивать Украину оружием, — указал Лавров. — Видимо, хотят нас максимально долго держать в состоянии боевых действий».
Кроме того, министр обратил внимание на провокационные заявления Запада о переброске на Украину советских самолетов МиГ из Восточной Европы. «Еще дополнительные Stinger, которые являются колоссальной угрозой, потому что потом обязательно расползутся по всей Европе», — добавил глава МИД РФ.
По его словам, Россия не против посредничества стран Запада в переговорном процессе с Украиной, но у Москвы есть четкие красные линии.
Западные страны особо стремятся сыграть какую-то посредническую роль, мы не против, но у нас есть абсолютно четкие красные линии, о которых мы говорим многие годы.
Сергей Лавровминистр иностранных дел России
«Железобетонные» договоренности
Лавров заявил, что России нужны «железобетонные» договоренности с Украиной, чтобы ни у кого не возникало соблазна их нарушить.
«В нынешней ситуации вещи, о которых президент [РФ Владимир Путин] сказал, должны быть железобетонно закреплены и гарантированы так, чтобы никто даже не пытался нарушать обязательства», — сказал Лавров.
Лавров заявил, что Россия располагает документами, подтверждающими имевшиеся опасения Москвы насчет готовившейся попытки Киева завоевать силой Донбасс.
«Забывается и то, что украинская власть сконцентрировала на линии соприкосновения 100 020 своих военных, что резко активизировались обстрелы, вслух заговорили про план Б, и, как теперь выясняется, такой план был, — подчеркнул глава МИД. — Есть документы, которые сейчас у нас в руках, и которые четко показывали справедливость наших опасений о том, что вот-вот начнется прямая агрессия и будет попытка завоевать Донбасс силой оружия».
При этом, указал Лавров, на Западе никто не вспоминает о фактах, предшествовавших началу российской спецоперации на Украине.
«Говорят: “Вот 24 февраля Россия вторглась”. Это такая игра словами, которой Запад славится, и применяется эта манера отсечения неудобных периодов истории, причем самой свежей даже истории, как в данном случае», — добавил он.
Лавров заявил, что Запад «отменяет» все, что было до крымского референдума, что его изобличает.
«Про культуру отмены: когда все эти годы, когда мы говорили с нашими западными коллегами и упрекали их в том, что они допустили кровавый госпереворот [на Украине] вопреки всем европейским ценностям, они говорят: “Вы же Крым аннексировали”. То есть все, что было до референдума, они отменяют, у них такая культура», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО.
«Они отменяют в идеологии, в своей логике все то, что их изобличает, — уверен Лавров. — Договоренности, наплевали на гарантии, наплевали на Европейский союз, госпереворот, кровь», — перечислил министр.
При этом он подчеркнул, что референдум в Крыму проводился из-за угрозы жизням жителей полуострова. «Но начинают [западные страны] именно с этого, а что подвело к этому референдуму, который они называют аннексией, это их уже не интересует», — указал глава МИД РФ. По его словам, «таких примеров сейчас в истории множество, точно так же, как нынешние события они отсчитывают с 24 февраля (начало российской спецоперации на Украине — прим. ТАСС). Не с ноября, когда президент [РФ Владимир Путин] выдвинул инициативу по европейской безопасности, не с декабря, когда мы сформулировали проекты договоров для американцев и для натовцев, не с встреч, которые состоялись между делегациями России и США, России и НАТО, в ходе которых нам было категорически отказано в том, чтобы кодифицировать, делать юридически обязывающими неделимость и безопасность, когда ни одно государство не укрепляло бы свою безопасность за счет других», — констатировал Лавров.
По его мнению, «все это забывается, забывается и то, что украинская власть сконцентрировала на линии соприкосновения 120 тыс. своих военных, что резко активизировались обстрелы, вслух заговорили про план “Б”, и как теперь выясняется, такой план “Б” был, есть документ, которые сейчас у нас в руках и который показывал справедливость наших опасений о том, что вот-вот начнется агрессия прямая и будет попытка Донбасс завоевать силой оружия».
«Но этого-то уже никто не вспоминает, вот говорят — 24 февраля Россия вторглась. Это такая игра словами, которой Запад славится, и применяется эта манера, культура отсечения неудобных периодов истории, причем даже самой свежей истории», — уверен глава внешнеполитического ведомства.
Принцип «культуры отмены»
Лавров заявил, что Запад поощрял неонацизм на Украине, применяя принцип «культуры отмены» (cancel culture) для сдерживания России. Министр указал, что «на Украине насаждался и поощрялся неонацизм, были приняты законы о так называемой декоммунизации, о героизации победителей во Второй мировой войне, куда записали Шухевича, Бандеру и прочих коллаборационистов, по которым плакал еще Нюрнбергский трибунал, но это никого не интересовало».
Цивилизованный Запад просто молча это наблюдал и даже поощрял, активно поощрял. Так же, как он поощрял разработку стратегии национально патриотического воспитания молодежи на основе господдержки. В том числе у них была такая организация — «Пласт», в которой [в свое время] проходили подготовку и боевую, и идеологическую Бандера, Шухевич и иже с ними.
Сергей Лавровминистр иностранных дел России
Он упомянул и о фактах избиения ветеранов на Украине 9 мая, о попытках раскола Русской православной церкви в этой стране.
«Сейчас есть такой модный термин — культура отмены, cancel culture. Так вот, все, что происходило, это культура отмены общей истории как часть агрессивного сдерживания России», — заявил Лавров.
Он подчеркнул, что «никто никогда не пытался следовать тем светлым словам, которые произносились в 1990 году, когда в России было специальное заседание ОБСЕ, когда провозглашались такие свободы, как доступ к информации». По словам главы МИД РФ, западные страны провозглашали, что «у нас общая судьба, у нас общий европейский дом, единое пространство до Урала и до Владивостока, но параллельно формировалась политика в отношении Украины, которая должна была Украину максимально оторвать от России».
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он неоднократно подчеркивал, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, цель заключается в демилитаризации и денацификации страны, борьбе с боевиками националистических вооруженных формирований, которые несут прямую ответственность за геноцид в Донбассе.
Первый раунд переговоров делегаций России и Украины состоялся 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, тогда встреча продлилась пять часов. Позже прошло еще два очных раунда и встречи в онлайн-формате.