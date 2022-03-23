МИД Китая прокомментировал планы исключить Россию из G20

«G20 — это главный форум международного экономического сотрудничества, и Россия является его важным членом. Ни один член “Большой двадцатки” не имеет права лишать членства другую страну», — заявили в министерстве (цитата по «РИА Новости»).
Ранее глава польского министерства иностранных дел Збигнев Рау сообщил о ведущейся дискуссии на тему возможности замены России Польшей в G20. По данным Reuters, на прошлой неделе состоялась встреча министра экономического развития и технологий Польши Петра Новака и министра торговли США Джины Раймондо. Последняя приветствовала выслушивание предложения Польши по работе G20, но не стала высказывать позицию от имени правительства США. В Польше заявили, что предложили заменить Россию в G20 и получили от представителей США «положительный ответ».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, считает бессмысленным и нецелесообразным комментировать гипотетические заявления о возможном исключении России из G20, писал ТАСС.
G20 представляет собой форум международного сотрудничества по различным темам глобальной социально-экономической и финансовой повестки. По данным на сайте Минэкономразвития России, в нем участвуют государства с развитыми и развивающимися экономиками, на которые приходятся около 80% мирового ВВП и торговли и около двух третей населения Земли.
Постоянными членами G20, кроме России, являются США, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Канада, Китай, Турция, ЮАР, Аргентина, Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Южная Корея, Австралия, Мексика, Япония, Индонезия, а также Евросоюз. Россия участвует в группе с 2013 г.