Необычная овощерезка найдена за 750 рублей Никто не захочет занимать полезное пространство кухни бесполезными гаджетами. Поэтому остановите свой выбор на многофункциональных инструментах
Фоторепортажи
8В Москве отменили масочный режим
30Названы финалисты Sony World Photography Awards 2022
12:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Депутатам-единороссам запретили без разрешения выезжать из России

Депутатам Госдумы от «Единой России» запретили покидать территорию страны без получения разрешения главы фракции Владимира Васильева. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Как отметили в партии, решение об ограничении выезда депутатов было принято уже несколько месяцев назад. Оно распространяется только на представителей «Единой России» в Госдуме, а не всех членов партии, которых в стране около двух миллионов.

В разговоре с RTVI депутаты Сергей Боярский и Светлана Журова подтвердили, что ограничение на выезд из страны членов Единой России существовало и ранее. По их словам, в текущей политической обстановке это правило просто стало строже соблюдаться.

Ранее в министерстве иностранных дел назвали фейком появившийся в интернете документ, согласно которому из России запрещается выезд женщинам и мужчинам с 15 до 72 лет.

 Кадыров предложил Зеленскому убежище в Чечне
Россиянам дали советы насчет сбережений в долларах
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь