Депутатам-единороссам запретили без разрешения выезжать из России

Как отметили в партии, решение об ограничении выезда депутатов было принято уже несколько месяцев назад. Оно распространяется только на представителей «Единой России» в Госдуме, а не всех членов партии, которых в стране около двух миллионов.
В разговоре с RTVI депутаты Сергей Боярский и Светлана Журова подтвердили, что ограничение на выезд из страны членов Единой России существовало и ранее. По их словам, в текущей политической обстановке это правило просто стало строже соблюдаться.
Ранее в министерстве иностранных дел назвали фейком появившийся в интернете документ, согласно которому из России запрещается выезд женщинам и мужчинам с 15 до 72 лет.