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13:36 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД: Россия и Украина провели два обмена пленными

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что Россия и Украина провели уже два обмена пленными. Когда они прошли и сколько человек удалось обменять, она не уточнила. Кремль также не предоставил подробностей обмена.

Источник: РИА "Новости"

«Минобороны России ежедневно организует гуманитарные коридоры и эвакуацию мирных жителей из населенных пунктов. Кроме того, проведено два обмена пленными между Россией и Украиной», — говорится в ответе Захаровой на вопросы СМИ в связи с заявлениями главы евродипломатии Жозепа Борреля.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время пресс-колла переадресовал вопрос об обмене пленными Министерству обороны. «Это их вопрос, их прерогатива. Все, что касается непосредственно проведения специальной военной операции», — уточнил представитель Кремля.

С 24 февраля по приказу Владимира Путина проводится российская военная операция на Украине. 21 марта уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о первом случае обмена пленными с Украиной. Она рассказала, что мэра украинского Мелитополя Ивана Федорова обменяли на девять россиян. Кроме того, в Международный комитет Красного Креста была передана информация о более чем 500 попавших в плен украинцах. По словам Москальковой, российская сторона готова их обменять.

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