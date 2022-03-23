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14:00 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные не стреляют в гражданских лиц на Украине, заявил Песков

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. РФ не верит Генпрокуратуре Украины, российские военные не стреляют в гражданских, не наносят по ним удары, а помогают им, заявил пресс-секретать президента России Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Мы не верим Генеральной прокуратуре Украины. Российские военные не наносят удары и не стреляют в гражданских. Российские военные помогают гражданским», — сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать заявления ГП Украины о преступлениях российских военных на Украине, в том числе гибели якобы от их рук гражданских лиц.

«И, к сожалению, все больше и больше свидетелей выходят из городов и говорят, что их удерживают там, как живой щит, и что националистические батальоны открывают огонь, это массовые случаи, по гражданским лицам», — констатировал представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что в России не верят и информации о якобы изнасиловании женщины российскими военными на Украине — «Это ложь», заявил он.

Пресс-секретать президента РФ напомнил о многочисленных рассказах непосредственных очевидцев происходящего на Украине, которым удалось выбраться. «Они рассказывают о том, как их удерживают там как живой щит, как открывают огонь именно националистические батальоны по тем, кто пытается выйти из города. Они рассказывают, как их держат в информационной блокаде, препятствуя получению информации об открывающихся гуманитарных коридорах», — сказал он.

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