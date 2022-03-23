Российские военные не стреляют в гражданских лиц на Украине, заявил Песков

«Мы не верим Генеральной прокуратуре Украины. Российские военные не наносят удары и не стреляют в гражданских. Российские военные помогают гражданским», — сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать заявления ГП Украины о преступлениях российских военных на Украине, в том числе гибели якобы от их рук гражданских лиц.
«И, к сожалению, все больше и больше свидетелей выходят из городов и говорят, что их удерживают там, как живой щит, и что националистические батальоны открывают огонь, это массовые случаи, по гражданским лицам», — констатировал представитель Кремля.
Песков также подчеркнул, что в России не верят и информации о якобы изнасиловании женщины российскими военными на Украине — «Это ложь», заявил он.
Пресс-секретать президента РФ напомнил о многочисленных рассказах непосредственных очевидцев происходящего на Украине, которым удалось выбраться. «Они рассказывают о том, как их удерживают там как живой щит, как открывают огонь именно националистические батальоны по тем, кто пытается выйти из города. Они рассказывают, как их держат в информационной блокаде, препятствуя получению информации об открывающихся гуманитарных коридорах», — сказал он.