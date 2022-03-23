Песков назвал закон о фейках соответствующим «тотальной информационной войне»

«Есть закон, есть положения закона. Он достаточно жесткий, но с другой стороны, он полностью соответствует той ситуации тотальной информационной войны, жесточайшей информационной войны, в которой оказалась наша страна, и положения этого закона должны применяться», — заявил Песков.
На вопрос, когда Владимир Путин подпишет закон о фейках о работе российских госорганов за границей, Песков ответил, что документ «достаточно оперативно поступит к президенту и тот его подпишет, если примет такое решение».
Днем ранее Госдума приняла в третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за распространение ложной информации о работе российских госорганов за границей. За распространение под видом достоверной заведомо ложной информации о работе госорганов грозит штраф от 700 000 до 1,5 млн руб. или три года лишения свободы. За то же преступление, но совершенное с использованием служебного положения, группой лиц — штраф от 3 млн до 5 млн руб. или до 10 лет лишения свободы. Если нарушение закона повлекло тяжкие последствия, грозит до 10−15 лет.
4 марта президент России Владимир Путин подписал закон о схожих наказаниях за распространение ложной информации о Вооруженных силах страны. Уголовная ответственность предусмотрена и за публичную дискредитацию использования российских Вооруженных сил, в том числе за призывы к воспрепятствованию их использования.