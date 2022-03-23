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14:10 (мск), источник: © РИА Новости

Польша заявила о высылке 45 российских дипломатов

ВАРШАВА, 23 мар — РИА Новости. МИД Польши потребовал, чтобы 45 российских дипломатов покинули страну из-за подозрений в шпионаже, подтвердил посол России в Варшаве Сергей Андреев.

Источник: © РИА Новости

«Я получил ноту о высылке 45 наших сотрудников по причине деятельности, не соответствующей Венской конвенции», — сказал он журналистам, выйдя из здания польского внешнеполитического ведомства.

Посол уточнил, что дипломатические сотрудники должны уехать в различные сроки, максимальный из них — пять дней.

Андреев отметил, что формально после получения ноты дипломатические отношения продолжаются, но решение Варшавы он назвал не имеющим оснований.

«Наши сотрудники занимались нормальной дипломатической, торговой деятельностью», — подчеркнул посол.

Выдворения самого Андреева польские власти не потребовали.

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