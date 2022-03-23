Польша заявила о высылке 45 российских дипломатов

«Я получил ноту о высылке 45 наших сотрудников по причине деятельности, не соответствующей Венской конвенции», — сказал он журналистам, выйдя из здания польского внешнеполитического ведомства.
Посол уточнил, что дипломатические сотрудники должны уехать в различные сроки, максимальный из них — пять дней.
Андреев отметил, что формально после получения ноты дипломатические отношения продолжаются, но решение Варшавы он назвал не имеющим оснований.
«Наши сотрудники занимались нормальной дипломатической, торговой деятельностью», — подчеркнул посол.
Выдворения самого Андреева польские власти не потребовали.