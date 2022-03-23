Евросоюз передаст Украине засекреченные данные о российских войсках

В материале отмечается, что первоначальное соглашение заключается на год с возможностью продления. Также было объявлено, что информация о деталях договоренностей была передана постпредам стран ЕС во время заседания 22 марта.
Предположительно, эти данные могут содержать информацию о составе и передвижениях российских войск в ходе спецоперации на Украине.
Ранее замгоссекретаря США Уэнди Шерман и генсек внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино сообщили об увеличении «тесной кооперации» стран для поддержки Украины. Также они назвали своей целью «привлечь Россию к ответственности» за специальную военную операцию на Украине.
Ранее стало известно, что США и ЕС ужесточат существующие санкции против России, а также введут дополнительные ограничения. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Детали новых ограничений он раскрывать не стал.