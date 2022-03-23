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14:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Евросоюз передаст Украине засекреченные данные о российских войсках

Евросоюз (ЕС) одобрил соглашение о предоставлении доступа Украине к засекреченным данным, в том числе и к спутниковым снимкам. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на публикацию Bloomberg.

Источник: AFP/спутниковый снимок Maxar Technologies

В материале отмечается, что первоначальное соглашение заключается на год с возможностью продления. Также было объявлено, что информация о деталях договоренностей была передана постпредам стран ЕС во время заседания 22 марта.

Предположительно, эти данные могут содержать информацию о составе и передвижениях российских войск в ходе спецоперации на Украине.

Ранее замгоссекретаря США Уэнди Шерман и генсек внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино сообщили об увеличении «тесной кооперации» стран для поддержки Украины. Также они назвали своей целью «привлечь Россию к ответственности» за специальную военную операцию на Украине.

Ранее стало известно, что США и ЕС ужесточат существующие санкции против России, а также введут дополнительные ограничения. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Детали новых ограничений он раскрывать не стал.

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