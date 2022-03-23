Чубайс покинул должность спецпредставителя президента

Ранее об этом написали западные СМИ со ссылкой на источники и сообщили, что тот уехал из России.
«Действительно, представители Анатолия Борисовича подтвердили, что он покидает должность спецпредставителя президента. Я не думаю, что его решение покинуть пост каким-либо образом отразится на развитии климатической повестки в нашей стране. Сейчас мы сконцентрированы на разработке нормативной базы по углеродному рынку в России, эксперименту на Сахалине, а также готовимся к 27-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Шарм-эш-Шейхе (ноябрь 2022 года)», — сказал Эдельгериев.
Он отметил, что отдельное внимание в климатической повестке будет уделено адаптации к изменению климата и сокращению площади лесных пожаров.
«В прошлом году регионам было выделено значительное финансирование для закупки пожарной техники. Иными словами, наша страна последовательно выполняет поставленные планы, подготавливает соответствующую нормативную базу, разрабатывает инструменты для снижения выбросов парниковых газов. Какие-либо кадровые перестановки не повлияют на нашу климатическую повестку», — добавил Эдельгериев.