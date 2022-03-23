Песков сообщил об увольнении Чубайса по собственному желанию

Анатолий Чубайс по собственному желанию покинул пост специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития, сообщил РБК пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Уехал-не уехал — это его личное дело», — добавил он.
Специальный представитель главы государства по вопросам климата Руслан Эдельгериев также подтвердил уход Чубайса с должности.
«Действительно, представители Анатолия Борисовича подтвердили, что он покидает должность спецпредставителя президента. Я не думаю, что его решение покинуть пост каким-либо образом отразится на развитии климатической повестки в нашей стране», — сказал Эдельгериев (цитата по «РИА Новости»).
Ранее источники Bloomberg сообщали, что Чубайс ушел со своей должности и покинул Россию. По словам собеседников агентства, отъезд политика связан с его позицией по Украине. При этом Bloomderg называет Чубайса сторонником курса Владимира Путина.
Два знакомых политика рассказали РБК, что он уехал в Стамбул вместе со своей супругой Авдотьей Смирновой. По словам одного из них, Чубайс собирался вернуться в Россию.
В 1990-х годах Чубайс сначала возглавлял Госкомимущество и курировал процесс приватизации в России, затем был назначен первым заместителем председателя правительства. С 1998 по 2008 год был главой Российского акционерного общества «Единая энергетическая система России» (РАО «ЕЭС»).
В 2008 году Чубайс возглавил «Российскую корпорацию нанотехнологий» («Роснано»). В 2010 году она была преобразована в акционерное общество, Чубайс занял пост председателя правления. Он покинул «Роснано» в 2020 году на фоне планов проведения масштабной реформы институтов развития, которой занимается правительство.
После увольнения из «Роснано» Чубайс стал спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, где курировал, в частности, реализацию Парижского соглашения об ограничении выбросов углекислого газа и «зеленую» тематику развития экономики.