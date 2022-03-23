Столтенберг заявил, что НАТО не отправит войска на Украину

НАТО — не часть конфликта, но предоставляет поддержку Украине. НАТО не отправит войска на Украину. Надо понимать, что важно поддерживать Украину, но также важно предотвратить войну между РФ и НАТО. Поэтому мы четко сказали, что не пошлем войска на Украину.
Йенс Столтенберггенсек НАТО
Кроме того, по словам генсека, НАТО продолжает исключать возможность установить бесполетную зону над Украиной, поскольку это будет означать войну с Россией. Он подчеркнул, что установление бесполетной зоны привело бы тому, что «НАТО пришлось бы сбивать российские самолеты». «Мы сказали, что не будем делать этого, потому что думаем, что это приведет к войне между НАТО и Россией», — добавил он.
Североатлантический альянс разместил в Европе сотни тысяч военнослужащих в режиме повышенной боевой готовности, речь идет также о пяти авианосных ударных группах, сообщил Столтенберг на пресс-конференции в преддверии саммита глав государств и правительств альянса 24 марта в Брюсселе.
«Сотни тысяч войск альянса приведены в режим повышенной готовности во всех странах — членах НАТО. Речь идет о 100 тыс. американских войск в Европе, а также 40 тыс. [войск] под прямым командованием НАТО, главным образом в восточной части альянса. Им всем оказывается поддержка морскими и воздушными силами, в том числе пятью авианосными ударными группами на Крайнем Севере и в Средиземноморье», — отметил Столтенберг. Ранее он сообщил, что Североатлантический альянс увеличил оборонительное присутствие авиации, морских и сухопутных сил для обеспечения безопасности восточной части альянса.
Саммит НАТО 24 марта примет решение о сильнейшем укреплении своей обороны, что потребует увеличения оборонных расходов, сообщил Столтенберг.
«Я ожидаю, что лидеры согласятся укрепить позиции НАТО во всех сферах. Первый шаг — размещение четырех боевых групп НАТО в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Наряду с уже существующими силами в Прибалтике и Польше это будет означать, что у нас есть 8 боевых групп на всей протяженности восточного фланга от Балтийского до Черного моря», — отметил Столтенберг.
Он также добавил, что в долгосрочной перспективе «необходимо перезагрузить сдерживание и оборону альянса».
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.