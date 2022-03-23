18:32 (мск), источник: ТАСС
Глава Минобороны ФРГ заявила о намерении вернуть Бундесверу «полную боеспособность»
Кристина Ламбрехт подчеркнула, что Берлин находится на стороне союзников Восточной Европы и поддерживает Киев поставками вооружения.
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БЕРЛИН, 23 марта. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заверила, что НАТО не станет стороной конфликта на Украине, и пообещала вернуть боеспособность Бундесверу. Об этом она заявила в среду, выступая в Бундестаге.
«Мы не можем как альянс стать воюющей стороной», — сказала министр. Тем не менее, по ее словам, Берлин поддерживает Киев поставками вооружений.
«Мы твердо находимся на стороне союзников в Восточной Европе», которым, как утверждает глава Минобороны ФРГ, Россия «уже давно угрожает».
«И к этим угрозам стоит отнестись серьезно», — подчеркнула Ламбрехт.
«Мы возвращаем нашему Бундесверу полную боеготовность», — также сказала она, коснувшись создания специального фонда в размере 100 млрд евро с целью поддержки вооруженных сил страны.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.