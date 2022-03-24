00:38 (мск), источник: Коммерсантъ
Совбез ООН не принял гуманитарную резолюцию России по Украине
Совет Безопасности ООН не принял гуманитарную резолюцию России с призывом к прекращению огня на Украине. Все 13 членов Совбеза (Франция, Великобритания, США, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, Албания, Бразилия, Габон, Гана, ОАЭ), кроме России и Китая, воздержались. Данная резолюция призывала к прекращению огня для эвакуации мирных граждан, достигнутому на основе переговоров, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на копию проекта документа.