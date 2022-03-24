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00:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Совбез ООН не принял гуманитарную резолюцию России по Украине

Совет Безопасности ООН не принял гуманитарную резолюцию России с призывом к прекращению огня на Украине. Все 13 членов Совбеза (Франция, Великобритания, США, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, Албания, Бразилия, Габон, Гана, ОАЭ), кроме России и Китая, воздержались. Данная резолюция призывала к прекращению огня для эвакуации мирных граждан, достигнутому на основе переговоров, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на копию проекта документа.

Источник: AP 2022

Предложения для урегулирования эскалации конфликта:

  • Необходимо обеспечить прекращение огня путем переговоров для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц;
  • Стороны должны договориться о гуманитарных паузах;
  • Необходимо обеспечить полную защиту гражданских лиц, включая гуманитарный персонал и людей, находящихся в уязвимом положении, в том числе женщин и детей;
  • Стороны не должны использовать гражданскую инфраструктуру для размещения военных объектов, а также не устанавливать их в густонаселенных районах;
  • Запрещено использовать гражданскую инфраструктуру для размещения военных объектов, а также не устанавливать их в густонаселенных районах;
  • Стороны должны обеспечить защиту всего медицинского и гуманитарного персонала, их транспортных средств и оборудования, больниц и других медицинских учреждений;
  • Разрешение безопасного и беспрепятственного выезда граждан за пределы Украины, в том числе иностранным гражданам без дискриминации;
  • Содействие безопасному и беспрепятственному доступу гуманитарной помощи к тем, кто в ней нуждается на Украине и вокруг нее;
  • Государства-участники СБ ООН должны профинансировать экстренный призыв ООН к оказанию гуманитарной помощи на Украине, а также региональный план действий по беженцам для Украины.

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