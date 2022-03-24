Госдеп призвал Россию перестать высылать американских дипломатов

США призывают Россию прекратить высылку американских дипломатов, так как открытые каналы для связи между правительствами необходимы во времена повышенной напряженности, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс в ходе брифинга, его стенограмма опубликована на сайте ведомства.
Мы считаем, что готовые, открытые линии связи необходимы, особенно во времена повышенной напряженности, особенно во время конфликтов.
Нед Прайсофициальный представитель Госдепартамента США
По словам Прайса, действия России мешают обеспечивать полноценную работу американского посольства в Москве.
«Мы не хотели бы, чтобы оно (посольство. — РБК) закрылось. <…> Мы мало что можем дать с точки зрения нашей способности продолжать работу посольства в Москве <…>, если будут введены дополнительные кадровые ограничения», — сказал он.
Прайс подчеркнул, что США хотели бы наблюдать паритет между возможностями посольств каждой из стран в Москве и Вашингтоне.
Накануне МИД России вручил сотруднику посольства США в Москве ноту, где сообщалось о выдворении некоторого числа дипломатов (точное количество в своем заявлении министерство не уточнило) с территории России. Такое решение Москва приняла в ответ на объявление США персонами нон-грата 12 сотрудников российского представительства при ООН. Вашингтон сделал это в конце февраля.
Постпред США при ООН Ричард Миллс объяснил такой шаг убежденностью Вашингтона в том, что эти дипломаты занимались деятельностью, «не соответствующей их обязательствам». Сотрудников представительства попросили выехать за пределы США, чтобы они «не вредили национальной безопасности». Постпред России при организации Василий Небензя назвал решение США грубым нарушением обязательств страны, где расположена штаб-квартира ООН.
В апреле прошлого года посольство США сократило обслуживание россиян и обещало выдавать документы только в случаях «жизни и смерти», а американцам — оказывать лишь «экстренные услуги». Дипломаты связали это с сокращением численности персонала после запрета властей принимать на работу «физических лиц, находящихся на территории Российской Федерации». В ответ в российском МИД заявили, что американские дипломаты «не умеют и не хотят работать».