Пентагон заявил об отказе Минобороны от контактов с коллегами из США

Руководство Минобороны России в течение последнего месяца несколько раз отказывало американским коллегам, которое обращалось с призывами к диалогу. Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби, передает The Washington Post.
По его словам, с начала российской военной операции на Украине глава Пентагона Ллойд Остин и глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли неоднократно пытались организовать телефонный разговор с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым, но безуспешно.
WP отмечает, что Москва и Вашингтон поддерживают связь для устранения конфликтов через прямую телефонную линию, но ее функционал ограничен. В Пентагоне ее назвали «тактическим механизмом», который позволяет избегать просчетов, особенно если речь идет о защите воздушного пространства или территории НАТО.
По словам представителя американского оборонного ведомства, этот канал связи не создан для того, чтобы «просто позвонить и побрюзжать по любому поводу».
В Вашингтоне считают, что контакты между высокопоставленными военными лидерами необходимы, чтобы избежать ненужной эскалации.
Как отмечает WP, представители США и России стали гораздо реже общаться с тех пор, как 24 февраля началась российская военная операция на Украине. Один из немногих контактов на высоком уровне — телефонный разговор секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с помощником президента США Джейком Салливаном, который прошел 16 марта по инициативе Вашингтона. По данным WP, с начала вооруженного конфликта госсекретарь США Энтони Блинкен не пытался связаться с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Последний раз главы российского и американского военных ведомств созванивались 18 февраля. Остин тогда призвал Шойгу к отводу российских войск от украинской границы. Перед этим министры провели телефонные переговоры 12 февраля.
24 марта CNN сообщил, что на минувшей неделе в российском Минобороны прошла встреча представителей вооруженных сил США и России. В ней, по данным телеканала, участвовал заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-майор Евгений Ильин.
РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.