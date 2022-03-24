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11:11 (мск), источник: РБК

Пентагон заявил об отказе Минобороны от контактов с коллегами из США

С начала российской военной операции на Украине США несколько раз пытались организовать телефонный разговор главы Пентагона Ллойда Остина с министром обороны Сергеем Шойгу, но получили отказ, заявили в Вашингтоне.

Источник: Reuters

Руководство Минобороны России в течение последнего месяца несколько раз отказывало американским коллегам, которое обращалось с призывами к диалогу. Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби, передает The Washington Post.

По его словам, с начала российской военной операции на Украине глава Пентагона Ллойд Остин и глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли неоднократно пытались организовать телефонный разговор с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым, но безуспешно.

WP отмечает, что Москва и Вашингтон поддерживают связь для устранения конфликтов через прямую телефонную линию, но ее функционал ограничен. В Пентагоне ее назвали «тактическим механизмом», который позволяет избегать просчетов, особенно если речь идет о защите воздушного пространства или территории НАТО.

По словам представителя американского оборонного ведомства, этот канал связи не создан для того, чтобы «просто позвонить и побрюзжать по любому поводу».

В Вашингтоне считают, что контакты между высокопоставленными военными лидерами необходимы, чтобы избежать ненужной эскалации.

Как отмечает WP, представители США и России стали гораздо реже общаться с тех пор, как 24 февраля началась российская военная операция на Украине. Один из немногих контактов на высоком уровне — телефонный разговор секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с помощником президента США Джейком Салливаном, который прошел 16 марта по инициативе Вашингтона. По данным WP, с начала вооруженного конфликта госсекретарь США Энтони Блинкен не пытался связаться с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Последний раз главы российского и американского военных ведомств созванивались 18 февраля. Остин тогда призвал Шойгу к отводу российских войск от украинской границы. Перед этим министры провели телефонные переговоры 12 февраля.

24 марта CNN сообщил, что на минувшей неделе в российском Минобороны прошла встреча представителей вооруженных сил США и России. В ней, по данным телеканала, участвовал заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-майор Евгений Ильин.

РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

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