11:25 (мск), источник: © РИА Новости
На кону сегодня само существование России, заявил Мединский
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В нынешней ситуации актуален вопрос о существовании России, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
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«На кону сегодня само существование России», — сказал Мединский на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению.
По его словам, коллективный Запад толкает РФ к разрушению ее политической системы.
Происходящее сегодня для России — «это величайший вызов в истории, и нам надо действовать сообразно этому вызову», подчеркнул Мединский.