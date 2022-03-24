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11:25 (мск), источник: © РИА Новости

На кону сегодня само существование России, заявил Мединский

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В нынешней ситуации актуален вопрос о существовании России, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Источник: © РИА Новости

«На кону сегодня само существование России», — сказал Мединский на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению.

По его словам, коллективный Запад толкает РФ к разрушению ее политической системы.

Происходящее сегодня для России — «это величайший вызов в истории, и нам надо действовать сообразно этому вызову», подчеркнул Мединский.

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