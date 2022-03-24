12:41 (мск), источник: РБК
Британия ввела санкции против Тинькова, Грефа и российских банков
В британский санкционный список попали 59 российских чиновников, предпринимателей, банков и компаний.
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Великобритания расширила санкции против России, в список внесены 59 лиц и организаций, говорится на сайте правительства.
В списке физических лиц, против которых вводятся ограничения, содержится, в частности, имена главы «Сбербанка» Германа Грефа, бизнесмена Олега Тинькова, первого заместителя председателя правления Сбербанка Льва Хасиса, делового партнера Романа Абрамовича Евгения Швидлера, а также сына Игоря Сечина Ивана и сына Николая Патрушева Андрея.
Санкции предусматривают запрет на въезд страну и блокировку всех средств и активов. Введены они были «за действия, угрожающие территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины».
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