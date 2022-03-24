13:18 (мск), источник: Ведомости
МВД: гражданам Украины, ДНР и ЛНР не нужен патент для работы в России
Граждане Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) смогут устраиваться на работу в РФ без получения трудового патента, а их документы, в том числе вoдительские права и свидетельства о регистрации транспортных средств, будут признаны на всей территории страны. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России по итогам совещания, которое провел первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.