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13:18 (мск), источник: Ведомости

МВД: гражданам Украины, ДНР и ЛНР не нужен патент для работы в России

Граждане Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) смогут устраиваться на работу в РФ без получения трудового патента, а их документы, в том числе вoдительские права и свидетельства о регистрации транспортных средств, будут признаны на всей территории страны. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России по итогам совещания, которое провел первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.

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«Сотрудники полиции ещё раз ориентированы на оказание им максимального содействия в оформлении необходимых документов и продлении их статуса», — говорится в сообщении. Горовой также поручил в кратчайшие сроки упорядочить эту работу и проявить «внимательное отношение» к каждому беженцу из Украины и донбасских республик.

Ранее без патента в России могли работать граждане ЛНР и ДНР со статусом беженца и временно или постоянно проживающие в России граждане обеих республик с разрешением на временное проживание (РВП) и видом на жительство (ВНЖ).

По данным МЧС, число эвакуированных в РФ с территории Донбасса и Украины составило порядка 400 000 человек, их принимают 34 субъекта РФ. Руководство ДНР и ЛНР объявило о начале массовой эвакуации населения в Россию 18 февраля на фоне обострения ситуации на Донбассе. Тогда в ДНР сообщали о готовности эвакуировать 700 000 человек, или около половины населения республики. 24 февраля, в первый день российской военной операции на Украине, эвакуация жителей ДНР была временно приостановлена.

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