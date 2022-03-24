Песков заявил об отсутствии реакции Путина на увольнение Чубайса

«Вряд ли он как-то отреагировал. Он [Анатолий Чубайс] же не был регулярным сотрудником, он был на общественных началах», — сказал Песков, подтвердив, что тот не получал зарплату.
Пресс-секретарь также добавил, что Кремлю ничего не известно, уволился ли Чубайс из-за несогласия с военной операцией на Украине.
Ранее Bloomberg со ссылкой на двух осведомленных источников передал, что Чубайс ушел с поста и уехал из страны. Собеседники агентства заявили, что отъезд Чубайса связан с его позицией по Украине. Два знакомых политика рассказали РБК, что он вместе со своей супругой Авдотьей Смирновой уезжал в Стамбул (ее знакомый также подтвердил, что она в Стамбуле). По словам одного из них, Чубайс «собирался вернуться» в Россию.
Позднее Песков подтвердил, что Чубайс покинул пост по собственному желанию. Он не прокомментировал информацию о его отъезде из России. «Уехал, не уехал — это его личное дело», — подчеркнул пресс-секретарь.
В 1990-х годах Чубайс возглавлял Госкомимущество и курировал процесс приватизации в России, затем был назначен первым заместителем председателя правительства. С 1998 по 2008 год он занимал пост главы Российского акционерного общества «Единая энергетическая система России» (РАО ЕЭС).
В 2008 году Чубайс возглавил «Роснано». Он покинул пост в 2020 году на фоне планов проведения масштабной реформы институтов развития, которой занимается правительство.
После увольнения из «Роснано» Чубайс стал спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.