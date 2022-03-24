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14:55 (мск), источник: © РИА Новости

Лавров разъяснил британской журналистке слова Путина о самоочищении России

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на просьбу британской журналистки объяснить слова президента России Владимира Путина о «самоочищении» России: «Если те, кто хочет выбрать проживание в другой стране, приходят к такому решению, это вполне в соответствии с нашим законодательством».

Источник: © РИА Новости

В ходе пресс-конференции с главой Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером в четверг журналистка британского телеканала BBC попросила Лаврова разъяснить слова Путина: «(Президент РФ) сказал на той неделе, что Россия должна очиститься от предателей, что это значит с практической точки зрения?» — задала вопрос журналистка.

«У нас сейчас большая дискуссия в обществе, потому что теперь, когда стало понятно, чего стоят заверения, которые нам давались со стороны Запада все эти годы о неделимости безопасности, о том, что мы теперь все одна цивилизация большая, общечеловеческая. Теперь, когда стало понятно, что и как, конечно же, мы исходим из того, что каждый гражданин РФ должен иметь право сделать свой выбор: если те, кто хочет выбрать проживание в другой стране, приходят к такому решению, это вполне в соответствии с нашим законодательством, это их выбор, их решение», — указал российский министр.

Ранее Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ заявил, что естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит Россию.

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