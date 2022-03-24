МО РФ: инвестфонд Хантера Байдена причастен к финансированию биолабораторий на Украине

«Поступающие материалы позволяют проследить схему взаимодействия госорганов США с украинскими биообъектами. Обращает на себя внимание причастность к финансированию указанной деятельности структур, близких к нынешнему руководству США, в частности инвестиционного фонда Rosemont Seneca, которым руководит Хантер Байден», — сказал Кириллов.
По его словам, масштабы программы впечатляют. «Непосредственное участие в ее реализации, кроме военного ведомства [США], принимают Агентство США по международному развитию, фонд Джорджа Сороса, Центр по контролю и профилактике заболеваний. Научное кураторство осуществляют ведущие исследовательские организации, включая Национальную лабораторию в Лос-Аламосе, которая разрабатывает ядерное оружие в рамках Манхэтеннского проекта. Вся эта деятельность осуществляется под полным контролем Пентагона», — подчеркнул начальник войск.