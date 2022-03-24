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15:55 (мск), источник: ТАСС

МО РФ: инвестфонд Хантера Байдена причастен к финансированию биолабораторий на Украине

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Инвестиционный фонд Rosemont Seneca Thornton, которым руководит Хантер Байден, и Фонд Сороса причастны к финансированию биолабораторий на Украине. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Источник: AP 2022

«Поступающие материалы позволяют проследить схему взаимодействия госорганов США с украинскими биообъектами. Обращает на себя внимание причастность к финансированию указанной деятельности структур, близких к нынешнему руководству США, в частности инвестиционного фонда Rosemont Seneca, которым руководит Хантер Байден», — сказал Кириллов.

По его словам, масштабы программы впечатляют. «Непосредственное участие в ее реализации, кроме военного ведомства [США], принимают Агентство США по международному развитию, фонд Джорджа Сороса, Центр по контролю и профилактике заболеваний. Научное кураторство осуществляют ведущие исследовательские организации, включая Национальную лабораторию в Лос-Аламосе, которая разрабатывает ядерное оружие в рамках Манхэтеннского проекта. Вся эта деятельность осуществляется под полным контролем Пентагона», — подчеркнул начальник войск.

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