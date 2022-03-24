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18:00 (мск), источник: ТАСС

Столтенберг заявил, что НАТО не будет разворачивать войска на Украине

БРЮССЕЛЬ, 24 марта. /ТАСС/. НАТО не будет направлять войска на Украину, так как это приведет к полномасштабному конфликту с Россией. Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам саммита альянса.

Источник: AP 2022

«В то же время мы несем ответственность за то, чтобы этот конфликт [на Украине] не перерос в войну между НАТО и Россией. Вот почему я ясно дал понять, что мы не будем размещать наши войска на Украине, потому что единственный способ сделать это — быть готовым к участию в полномасштабном конфликте с Россией», — сказал он, отвечая на вопрос о предложении Польши направить на Украину миротворческую миссию.

Ранее глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что Украина имеет право пригласить на свою территорию «кого пожелает», включая миротворцев НАТО. При этом он выразил мнение, что Россия «не отважится атаковать альянс». Говоря о возможной отправке на Украину миротворцев НАТО, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что это привело бы к прямому столкновению сил альянса с Вооруженными силами РФ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.

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