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19:45 (мск), источник: © РИА Новости

Небензя назвал принятую ГА ООН резолюцию по Украине псевдогуманитарной

ООН, 24 мар — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал псевдогуманитарной резолюцией проект авторства западных стран по Украине, принятый в четверг в Генассамблее.

Источник: РИА "Новости"

«Думаю, не стоит вдаваться в причины того, почему Россия проголосовала против представленного западными странами и Украиной проекта псевдогуманитарной резолюции», — сказал Небензя.

«Почему псевдо — потому что она была нужна авторам исключительно для того, чтобы еще раз осудить Россию и навесить на нас различные ярлыки, провести своего рода перекличку тех, кто готов подписаться под однобокой трактовкой ситуации», — подчеркнул он.

Ряд западных стран, в том числе США, Украина, Великобритания, Грузия, ФРГ, Литва, Латвия, подготовили гуманитарную резолюцию по Украине, которая при этом содержит и политические формулировки. Авторы заявляют о гуманитарных последствиях от российского наступления на Украине, не виданных десятилетиями, требуют от Москвы немедленного прекращения боевых действий.

Помимо политических пунктов в тексте резолюции, содержатся и чисто гуманитарные тезисы: требования защищать мирных граждан и гражданскую инфраструктуру, журналистов, а также медицинский персонал. Есть требование обеспечить безопасный проход для мирных граждан, в том числе иностранцев, обеспечить гуманитарный доступ.

В отличие от решений СБ ООН резолюции ГА ООН не могут предписывать принудительных мер в отношении государства.

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