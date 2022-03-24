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21:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Байден призвал исключить Россию из G20

Президент США Джо Байден выступил за исключение России из стран Большой двадцатки (G20). Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита стран НАТО в Брюсселе.

Источник: Reuters

Журналисты спросили американского президента, следует ли исключить Россию из «Группы двадцати». «Мой ответ — да. Россия должна быть исключена из G20», — ответил господин Байден, его слова приводит The Independent. По его словам, если другие члены G20 не согласны c такой позицией, то на предстоящий саммит G20 стоит пригласить Украину, чтобы она могла наблюдать за ситуацией.

«Однако решение зависит от самой группы G20», — добавил глава Белого дома.

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