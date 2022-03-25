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07:31 (мск), источник: Известия

ФАС предложила наказывать за спекуляцию всех участников рынка

Сейчас запреты на необоснованное повышение цен действуют только в отношении доминирующих продавцов и производителей, сказали «Известиям» в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Ведомство рассматривает возможность распространить действие антимонопольного законодательства не только на доминантов, но и на других участников рынков, включая посредников, завышающих цены в период повышенного спроса, уточнили в службе.

Источник: РИА "Новости"

«ФАС прорабатывает вопрос о совершенствовании антимонопольного законодательства. Окончательного решения по перечню предложений по его изменению пока нет», — заключили в ведомстве.

Аналогичную инициативу в адрес председателя высшего совета «Единой России» Бориса Грызлова и секретаря генсовета партии Андрея Турчака направил первый зампред комитета ГД по экономической политике Денис Кравченко. С копиями документов ознакомились «Известия». Запрет на ажиотажное завышение цен и создание искусственного дефицита товаров в отношении крупных компаний предусмотрены ст. 10 ФЗ-135. Согласно действующей редакции ст. 14.31 КоАП, нарушение этих норм доминантами может караться оборотными штрафами до 0,15% от выручки.

24 марта ФАС сообщала о возбуждении дел против торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит» из-за недостаточных поступлений сахара в магазины в Воронежской области.

Не только федеральные ритейлеры, но и более мелкие игроки пользуются кризисной ситуацией. Как писали «Известия», ряд предпринимателей в последние недели взвинтили цены в разы на продукцию даже из старых партий.

Некоторые бренды одежды увеличили стоимость ряда позиций до 80%. Контактные линзы на маркетплейсах выросли в цене вдвое. Встречаются предложения о продаже тампонов за 1,3 тыс. рублей за пачку.

Во время загрузки произошла ошибка.
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