Столтенберг: отношения США и России уже не будут прежними

«Сейчас слишком рано рассуждать на тему, какие у НАТО будут отношения с Россией в будущем, могу точно сказать, что они не будут такими же, какими были прежде… Нет никакого шанса, что у нас будут такие же отношения, как и раньше», — пояснил свою позицию представитель НАТО.
Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам саммита альянса заявил, что НАТО не будет направлять войска на Украину, так как это приведет к полномасштабному конфликту с Россией.
С подобным заявлением генсек выступал и накануне саммита. Он заявлял, что альянс не считает себя частью конфликта на Украине и не собирается направлять туда силы.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что направление миротворцев НАТО на Украину привело бы к прямому столкновению Вооруженных сил России и альянса.
При этом НАТО рассматривает возможность размещения на постоянной основе дополнительных сил на своем восточном фланге. Об этом в ходе выступления на онлайн-семинаре Атлантического совета заявила постоянный представитель США при организации Джулианн Смит.
В 1997 году Россия и НАТО подписали в Париже документ, получивший название «Основополагающий акт Россия — НАТО». Из него следует, что Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников.
15 марта генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО в связи с ситуацией на Украине приняло решение об усилении собственных возможностей мониторинга и сил противовоздушной обороны (ПВО) на восточном фланге.