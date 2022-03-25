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02:13 (мск), источник: Газета.Ру

Столтенберг: отношения США и России уже не будут прежними

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в эфире телеканала CNN, что из-за ситуации на Украине отношения между Альянсом и Россией уже не будут прежними, однако он считает, что с Москвой все же нужно сохранить контакты по некоторым темам, в том числе по снижению рисков.

Источник: Reuters

«Сейчас слишком рано рассуждать на тему, какие у НАТО будут отношения с Россией в будущем, могу точно сказать, что они не будут такими же, какими были прежде… Нет никакого шанса, что у нас будут такие же отношения, как и раньше», — пояснил свою позицию представитель НАТО.

Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам саммита альянса заявил, что НАТО не будет направлять войска на Украину, так как это приведет к полномасштабному конфликту с Россией.

С подобным заявлением генсек выступал и накануне саммита. Он заявлял, что альянс не считает себя частью конфликта на Украине и не собирается направлять туда силы.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что направление миротворцев НАТО на Украину привело бы к прямому столкновению Вооруженных сил России и альянса.

При этом НАТО рассматривает возможность размещения на постоянной основе дополнительных сил на своем восточном фланге. Об этом в ходе выступления на онлайн-семинаре Атлантического совета заявила постоянный представитель США при организации Джулианн Смит.

В 1997 году Россия и НАТО подписали в Париже документ, получивший название «Основополагающий акт Россия — НАТО». Из него следует, что Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников.

15 марта генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО в связи с ситуацией на Украине приняло решение об усилении собственных возможностей мониторинга и сил противовоздушной обороны (ПВО) на восточном фланге.

Александра Ипполитова

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