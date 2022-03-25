03:25 (мск), источник: ТАСС
Зеленский попросил Евросоюз не медлить с принятием Украины
КИЕВ, 25 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Европейскому союзу (ЕС) нельзя запаздывать с решением о принятии страны в сообщество.
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«А теперь мы с вами строим путь для вступления Украины в Европейский союз. Здесь я вас прошу не запаздывать с решением, пожалуйста. <…> Вы видите, кто чего достоин, что Украина уже должна стать членом ЕС в ближайшее время <…>, у нас есть этот шанс», — сказал он в обращении к Евросовету, видоезапись которого была размещена в пятницу в Telegram-канале президента Украины.
Литва — за нас, Латвия — за нас, Эстония, Польша [так же]. Франция, [президент] Эмманюэль [Макрон], я очень верю, что вы будете за нас.
«Венгрия — я хочу остановиться здесь и скажу открыто в первый и последний раз. Вы должны сами решить, за кого вы. Вы суверенная держава», — продолжал президент Украины. Обращаясь на «ты» к премьер-министру республики Виктору Орбану, Зеленский обвинил его в том, что тот колеблется «вводить санкции [против России] или нет, пропускать оружие [через свою территорию для Украины] или нет» и «торговать ли с Россией или нет». «Нет времени колебаться, уже время решать. Мы верим в вас, нам нужна ваша поддержка, мы верим в твой народ, мы верим в Европейский союз. И мы верим, что в решающий момент Германия также будет с нами», — сказал президент.
Ранее Зеленский утверждал, что Еврокомиссия определится с вопросом предоставления Украине членства в Евросоюзе в течение нескольких месяцев. В конце февраля он обратился к ЕС с просьбой о немедленном присоединении страны к сообществу. 1 марта глава офиса украинского лидера Андрей Ермак сообщил, что заявка на вступление страны в ЕС по ускоренной процедуре принята, зарегистрирована и находится на рассмотрении.