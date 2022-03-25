В Японии заявили о возможности ракет КНДР долететь до США

«Расчеты показывают, что дальность может составить более 15 тыс. км в зависимости от веса боеголовки. Таким образом в радиус [действия] попадает вся территория США, включая Восточное побережье», — цитирует министра газета The Nikkei.
Ранее стало известно, что ракета, выпущенная со стороны Корейской Народной Демократической Республики (КНДР), упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море. Премьер-министр Японии Фумио Кисида после предполагаемого запуска собрал заседание Совета национальной безопасности.
10 марта США выразили готовность ввести новые торговые санкции против КНДР в качестве реакции на очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты.
В Белом доме заявили, что Северная Корея провела в последние два месяца испытания «сравнительно новой» ракеты, что можно назвать серьезной эскалацией, нарушающей резолюции Совбеза ООН.
5 марта южнокорейское информационное агентство сообщило как минимум об одном неопознанном снаряде, выпущенном Северной Кореей в сторону Японского моря из района аэропорта Сунан в Пхеньяне. По информации японской береговой охраны, речь шла о запуске баллистической ракеты, она упала за пределами исключительной экономической зоны в Японском море. Власти Северной Кореи, в свою очередь, подтвердили, что запустили баллистическую ракету в рамках испытания систем разведывательного спутника.