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05:25 (мск), источник: Известия

В Японии заявили о возможности ракет КНДР долететь до США

Межконтинентальная баллистическая ракета, испытанная Северной Кореей в четверг, 24 марта, может долететь до любой точки в США, в том числе до восточного побережья. Об этом в пятницу, 25 марта, на пресс-конференции заявил министр обороны Японии Нобуо Киси.

«Расчеты показывают, что дальность может составить более 15 тыс. км в зависимости от веса боеголовки. Таким образом в радиус [действия] попадает вся территория США, включая Восточное побережье», — цитирует министра газета The Nikkei.

Ранее стало известно, что ракета, выпущенная со стороны Корейской Народной Демократической Республики (КНДР), упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море. Премьер-министр Японии Фумио Кисида после предполагаемого запуска собрал заседание Совета национальной безопасности.

10 марта США выразили готовность ввести новые торговые санкции против КНДР в качестве реакции на очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты.

В Белом доме заявили, что Северная Корея провела в последние два месяца испытания «сравнительно новой» ракеты, что можно назвать серьезной эскалацией, нарушающей резолюции Совбеза ООН.

5 марта южнокорейское информационное агентство сообщило как минимум об одном неопознанном снаряде, выпущенном Северной Кореей в сторону Японского моря из района аэропорта Сунан в Пхеньяне. По информации японской береговой охраны, речь шла о запуске баллистической ракеты, она упала за пределами исключительной экономической зоны в Японском море. Власти Северной Кореи, в свою очередь, подтвердили, что запустили баллистическую ракету в рамках испытания систем разведывательного спутника.

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