08:08 (мск), источник: ТАСС
Президент Латвии заявил о необходимости прекратить импорт российских энергоносителей
БРЮССЕЛЬ, 25 марта. Президент Латвии Эгилс Левитс заявил о необходимости прекратить импорт российской нефти и газа в страну.
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«Да, в принципе, это четкое решение. Мы должны прекратить это [импорт нефти и газа из РФ]», — заявил Левитс после саммита НАТО в Брюсселе в четверг в интервью агентству Bloomberg. «Есть определенные издержки. Нам надо заплатить за нашу свободу, за нашу независимость. Мы это сделаем», — добавил президент.
По его словам, в настоящий момент Латвия прорабатывает свою позицию по вопросу оплаты российского газа в рублях.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, и перейдет к расчетам в рублях. Глава государства подчеркнул, что будущие изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа — она будет изменена на российский рубль.