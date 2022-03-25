10:04 (мск), источник: Daily Storm
Медведев назвал предателями России противников спецоперации на Украине
Замглавы Совбеза при этом заявил, что критиковать власть — это нормально для граждан в демократическом обществе.
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Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев выразил мнение, что критиковать власть — нормальное явление. Однако, как считает Медведев, проводить антигосударственную линию во время спецоперации на Украине — это предательство. Действия российской армии на территории Украины будут продолжаться до достижения поставленных целей — денацификации и демилитаризации этой страны, заявил зампредседателя Совбеза.
Ты можешь быть недовольным теми или иными решениями властей, критиковать власть — это нормально. Это часть демократии. Но нельзя в такой сложной ситуации проводить антигосударственную линию, потому что это предательство.
Он напомнил, что в истории страны подобные вещи происходили в относительно недавний период: «Когда люди уезжали за границу и начинали критиковать свое государство». Медведев при этом напомнил о существовании культурного кода, который разделяется почти во всех странах. «Ты внутри страны можешь критиковать все что угодно, но если ты уехал за границу, то не очень правильно ругать свою страну», — пояснил замглавы Совета безопасности РФ.
Медведев добавил, что не зазорно критиковать власть и свою страну, «но не в ситуации войны или специальной операции, которая ведется». «Потому что там люди, которые сражаются с оружием в руках за твою страну, за твое будущее, за наше Отечество. И тем самым ты себя противопоставляешь этим людям, которые рискуют головой, по сути, жизни кладут за это», — заключил собеседник агентства.
По мнению Медведева, военная операция российской армии на Украине развивается по плану.
«Поэтому до достижения результатов по демилитаризации и денацификации Украины операция и должна продолжаться — так, как это было задумано президентом страны, как это было решено», — отметил Медведев. Также он напомнил, что, согласно данным соцопросов, три четверти россиян поддерживают спецоперацию на Украине.
Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Для ее окончания, по словам президента Владимира Путина, Киеву надо выполнить несколько условий. В Конституцию Украины должны быть внесены поправки, гарантирующие отказ страны от вступления в военно-политические блоки. Также Украине необходимо признать Крым частью РФ и независимость ДНР и ЛНР, а ВСУ — прекратить боевые действия.