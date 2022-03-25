Володин назвал Зеленского военным преступником

Володин рассказал об обращении мэра украинского города Курпянска Геннадия Мацегорой к Владимиру Зеленскому. По словам градоначальника, его дочь была похищена СБУ. Ранее Мацегорой договорился о сотрудничестве с российскими властями.
«Сталкиваясь с такими фактами, все больше понимаешь, что происходит на Украине: насколько неонацистская идеология поразила органы власти», — написал Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, на Украине «избивают палками людей, привязанных к столбам на улице, крадут детей у родителей с целью шантажа, размещают военную технику в жилых кварталах, прикрываются мирными гражданами как живым щитом».
«Зеленский и его приспешники — военные преступники, исповедующие нацистскую идеологию. Они должны ответить за свои деяния», — заключил спикер Госдумы.
Ранее Украина обвиняла российские войска в похищении активистов, журналистов политиков в занятых регионах. Российская сторона не отвечала на эти обвинения. 21 марта уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подтвердила, что Россия обменяла украинского мэра Мелитополя Ивана Федорова на 9 российских солдат.