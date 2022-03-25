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14:08 (мск), источник: © РИА Новости

Эрдоган отказался передавать Украине комплексы С-400

АНКАРА, 25 мар — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал информацию о якобы предложении Вашингтона Анкаре передать Украине приобретенные у России комплексы С-400.

Источник: Reuters

«Во-первых, сегодня мы находимся в той же точке, как и заявляли ранее. Эта тема закрыта. Этот вопрос закрыт для нас. Это наша собственность в пункте обороны», — сказал глава государства журналистам в самолете по возвращении из Брюсселя.

Он напомнил, что руководитель по коммуникациям Фахреттин Алтун уже ответил на статью издания The Wall Street Journal на эту тему, и им этого было достаточно.

Нет необходимости в большем, чем это. Потому что вся их работа состоит в том, чтобы устроить беспорядок. Они в таком напряжении: «Интересно, какой удар мы можем нанести Турции отсюда и доставить ей неприятности?» Мы вмешиваемся немедленно, они не могут добиться результатов.
Реджеп Тайип Эрдоган
президент Турции

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что США предлагают Турции передать системы ПВО С-400, приобретенные ею в России, украинским войскам. Американские власти сейчас ищут по всему миру зенитно-ракетные комплексы российского или советского производства, которые могла бы использовать Украина.

Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

После этого многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.

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