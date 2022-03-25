Эрдоган отказался передавать Украине комплексы С-400

«Во-первых, сегодня мы находимся в той же точке, как и заявляли ранее. Эта тема закрыта. Этот вопрос закрыт для нас. Это наша собственность в пункте обороны», — сказал глава государства журналистам в самолете по возвращении из Брюсселя.
Он напомнил, что руководитель по коммуникациям Фахреттин Алтун уже ответил на статью издания The Wall Street Journal на эту тему, и им этого было достаточно.
Нет необходимости в большем, чем это. Потому что вся их работа состоит в том, чтобы устроить беспорядок. Они в таком напряжении: «Интересно, какой удар мы можем нанести Турции отсюда и доставить ей неприятности?» Мы вмешиваемся немедленно, они не могут добиться результатов.
Реджеп Тайип Эрдоганпрезидент Турции
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что США предлагают Турции передать системы ПВО С-400, приобретенные ею в России, украинским войскам. Американские власти сейчас ищут по всему миру зенитно-ракетные комплексы российского или советского производства, которые могла бы использовать Украина.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
После этого многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.