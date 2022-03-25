13:37 (мск), источник: Коммерсантъ
Лавров: Запад объявил России настоящую гибридную войну
Глава МИДа Сергей Лавров обвинил страны Запада в развязывании против России настоящей гибридной войны. Текущую ситуацию он назвал «санкционным беспределом».
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«Сегодня нам объявили настоящую гибридную войну, тотальную войну. Этот термин, который использовала гитлеровская Германия, сейчас произносят европейские политики», — заявил Лавров на заседании попечительского совета фонда поддержки публичной дипломатии им. Горчакова (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, представители европейских стран не скрывают, что хотят «разрушить, сломать, уничтожить, задушить российскую экономику». Он подчеркнул, что ценностям, которые страны Запада «постоянно проповедовали», «грош цена».
Ранее Сергей Лавров назвал украинский кризис «попыткой сформировать новый миропорядок». По словам министра, до того миропорядок определялся правилами, которые писались «в узком кругу западных стран».
Татьяна Акиншина