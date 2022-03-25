В Кремле прокомментировали слова Турчака о восстановлении Мариуполя

«На этот счет сейчас нет никакой официальной позиции, никак не формулировал свою позицию на этот счет президент Путин. Поэтому я ничего не могу сказать», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, является ли такое утверждение официальной точкой зрения Кремля.
Он добавил, что это инициатива исключительно на партийном уровне. Турчак, как один из руководителей ведущей политической силы России, высказывает только свои личные соображения.
24 марта партия «Единая Россия» открыла в Мариуполе центр гуманитарной помощи. Сейчас в пунктах создаются все условия для комфортного пребывания. Турчак заявил, что у всех, кто хочет остаться, не должно быть сомнений, что «Россия здесь навсегда». Его слова процитировал «Интерфакс».
Тогда же Турчак пообещал, что Россия обязательно восстановит Мариуполь после окончания спецоперации. Он отметил, что город сильно пострадал в результате боев, сотни домов разрушены или сгорели.
Первые машины с гуманитарной помощью из России прибыли в Мариуполь в воскресенье, 20 марта. Две машины разгрузили в больнице в Восточном районе города, в них были вода, продукты, детское питание.
В феврале 2022 года Донецкая и Луганская народные республики заявили об ухудшении обстановки в регионах по причине участившихся обстрелов со стороны украинских Вооруженных сил. В этой связи 21 февраля президент России Владимир Путин, отметив критический характер ситуации в ДНР и ЛНР, подписал указы о признании независимости республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.
24 февраля российский лидер объявил о начале специальной военной операции по защите населения Донбасса. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, соответствующая мера направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины, а не на причинение ущерба мирному населению. Так, Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы России выводят из строя военные объекты Украины высокоточными средствами поражения.