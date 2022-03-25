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14:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин уволил Чубайса с поста своего спецпредставителя

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от должности специального представителя президента по устойчивому развитию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Указ об освобождении от должности Анатолия Чубайса подписан президентом», — сказал Песков ТАСС.

23 марта СМИ рассказали, что господин Чубайс покинул занимаемую должность. Собеседники Bloomberg говорили, что это связано с его несогласием с проведением военной операции на Украине. Источники «Ъ» сообщали, что господин Чубайс вылетел из России в Стамбул.

Анатолий Чубайс стал специальным представителем президента по устойчивому развитию в декабре 2020 года. В Кремле говорили, что он написал заявление об увольнении по собственному желанию. В 1990-х годах он работал главой администрации президента, первым заместителем председателя правительства, министром финансов. С июня по август 1998 года, будучи председателем правления РАО «ЕЭС России», Чубайс также был спецпредставителем президента России по связям с международными финансовыми организациями. До этого с 2008 года он занимал должность генерального директора «Роснано».

Ксения Аскерова

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