«Ничего смертельного не произойдет». Песков о санкциях, Жириновском и G20

Россия не применяет в ходе военной спецоперации на Украине фосфорные бомбы и другие боеприпасы, запрещенные международными конвенциями, заверил представитель Кремля. По его словам, Москва никогда не нарушала эти конвенции.
По деталям все-таки рекомендуем обращаться в министерство обороны, — заявил Песков журналистам.
В использовании фосфорных бомб российские войска обвинил президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления по видеосвязи перед участниками саммита НАТО в Брюсселе.
Незадолго до этого, днем 24 марта, власти Украины сообщали о гибели четырех человек, включая двух детей, в Луганской области — и упоминали о «предполагаемом» применении фосфорных бомб. До этого, 23 марта, об использовании этого вида боеприпасов заявлял мэр города Ирпень Александр Маркушин.
В Минобороны России последовательно отрицают использование вооружения, запрещенного международными конвенциями. Ведомство утверждало, что «провокации с ядовитыми веществами» — например, утечку аммиака с завода в Сумах — устраивают украинские националисты с целью обвинить в этих действиях российскую сторону.
О воспевании флага в школах
Предлагая ввести в российских школах обязательную ежедневную церемонию «короткой молитвы» во славы страны, ее символов и флага, бывший министр культуры и советник президента России Владимир Мединский выступал с позиций одного из руководителей Военно-исторического общества. «Это не связано с официальной позицией», — пояснил Песков.
Накануне Мединский, который возглавляет российскую делегацию на переговорах с Украиной, предложил обязать школьников каждый день перед уроками присутствовать на «короткой молитве» — по аналогии с церемонией, традиционно проводящейся в школах США.
«Во всех государственных и частных школах США на протяжении последних 150 лет учебный день начинается с короткой молитвы во славу Америки, ее символов и флага, написанной американскими общественными деятелями во второй половине XIX века», — сказал Мединский.
Он пообещал, что в срочном порядке внесет в Минпросвещения рекомендацию о создании в российских школах аналогичной традиции.
О ковровых санкцияметаниях
По словам Пескова, введение санкций против отдельных российских «предпринимателей и визионеров» со стороны Запада приобрели характер «ковровых санкцияметаний» (по аналогии с «ковровыми бомбометаниями») — их «трудно понять умом» и «обосновать с точки зрения какого-то права».
На просьбу журналистов прокомментировать введение Минфином США санкций против главы Сбербанка Германа Грефа пресс-секретарь президента ответил, что Кремль не видит в этом какой-либо угрозы.
Мы убеждены, что это никоим образом не скажется на Сбербанке. Этот банк в любом случае один из мировых банков. И даже в условиях санкций он все равно в масштабе России будет продолжать деятельность.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента РФ
Песков особо подчеркнул, что Кремль рассчитывает на продолжение инновационной деятельности Сбербанка, на которой финансовая организация сконцентрировалась под управлением Грефа.
«Ну, как у нас говорят, ничего смертельного не произойдет», — убежден Песков, говоря о возможном вынужденном выходе России из формата «большой двадцатки». По его словам, этот формат международного взаимодействия, бесспорно, важен, но надо учитывать, что в нынешней ситуации большинство его участников находятся в состоянии «экономической войны» с Москвой.
Очевидно, что в условиях нарушения всех и вся правил и ВТО, и международного права, нужно выстраивать новые векторы во всех областях. Чем мы и будем заниматься.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента РФ
Несмотря на это, российская сторона продолжает ориентироваться на мнение других стран «двадцатки» и, если такая возможность сохранится, готова принимать участие в дальнейшем взаимодействии в рамках этого формата, отметил представитель Кремля.
О восстановлении Мариуполя
Пескова попросили прокомментировать заявление, сделанное накануне вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком, — о том, что восстановлением Мариуполя после военной спецоперации будет заниматься российская сторона. По словам пресс-секретаря президента, говорить о восстановлении этого города пока преждевременно — сначала надо дождаться завершения боевых действий.
Официальной позиции на этот счет сейчас нет. Никак не формулировал на этот счет позицию Путин.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента РФ
Песков напомнил, что Турчак является одним из руководителей ведущей российской политической партии «Единая Россия» и в этом качестве «высказывает партийные и собственные соображения». «Партия инициативна, она живо реагирует на все происходящее», — пояснил представитель Кремля.
Во время проведения брифинга в СМИ и соцсетях появилось сообщение о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского, однако председатель Государственной думы Вячеслав Володин вскоре его опроверг.
Песков подтвердил, что Жириновский жив и находится под наблюдением медиков. По его словам, появившиеся новости о смерти политика — «это неприлично», а причиной их появления стало то, что «кто-то утку запустил».
СМИ сообщали о том, что Жириновский в критическом состоянии, еще 20 марта. Ранее, 11 марта, Володин утверждал, что политик пошел на поправку и приедет на ближайшее заседание Госдумы.
В середине февраля пресс-служба ЛДПР заявляла, что лидер партии пришел в сознание и, хотя по-прежнему остается в больнице в тяжелом состоянии, начал заниматься работой.