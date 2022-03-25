Клишас заявил об отсутствии плана закрытия границ и мобилизации

Власти не планировали объявлять всеобщую мобилизацию и запрещать россиянам выезд из страны. Об этом в интервью РБК сообщил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.
Мобилизация не предусматривается. Запрет на выезд, полный запрет на выезд для всех россиян или групп населения — тоже нет.
Он пояснил, что в законодательстве есть четкий перечень оснований, по которым гражданам может быть ограничен выезд из страны, и все эти ограничения носят временный характер. «То есть нет возможности ввести тотальный запрет для всех и навсегда», — добавил сенатор. Также не планируется и введение военного положения, говорит Клишас.
На Украине, где продолжается российская спецоперация, военное положение введено. Такая мера была принята 24 февраля, после того как президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Он объяснил это необходимостью «демилитаризации и денацификации» Украины. Позже украинский президент Владимир Зеленский ввел в стране всеобщую мобилизацию, указ предполагает, что она будет проходить в течение 90 дней на территории всех областей Украины. Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, кроме ряда исключений.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал информацию о возможном введении военного положения в России уткой. «Это все, что в соцсетях, — чистые утки. Потом граждане пересылают их друг другу. Нужно очень аккуратно относиться ко всей информации и не становиться жертвами просто обычных слухов и обычных обманов», — говорил он.
Пресс-служба уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой сообщила, что коллеги из регионов стали получать сообщения якобы от имени омбудсмена о введении военного положения по всей России. Данная информация является ложной, заявили в офисе омбудсмена, а сама Москалькова призвала не поддаваться на провокации.
Закон о военном положении ни разу не применялся в России после принятия в 2002 году. Он предполагает всеобщую мобилизацию, военную цензуру, закрытие границ, комендантские часы и ограничения перемещения внутри государства.