На Западе развивается прогрессирующая дискриминация всего, что связано с Россией, в последний раз такую массовую кампанию против культуры проводили нацисты в Германии, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры и за произведения для детей и юношества. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
Пресловутая культура отмены превратилась в отмену культуры. Из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова. Запрещаются русские писатели и их книги. В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии.
Владимир Путинпрезидент России
Он отметил, что представить такое в России невозможно, поскольку страна застрахована от подобного сценария благодаря своей культуре. «Она для нас неотделима от Родины, от России, где нет места этнической нетерпимости», — сказал Путин.
После начала военной спецоперации России на Украине ряд деятелей культуры столкнулись с отменой своих выступлений или отказами от сотрудничества. Так, в начале марта Баварская государственная опера прекратила работать с оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым.
Гергиев также лишился поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра. Местные власти расторгли с ним контракт, поскольку Гергиев не ответил на просьбу «четко и недвусмысленно дистанцироваться» от российской спецоперации на Украине, заявил мэр города Дитер Райтер.