День в истории: пожар в «Зимней вишне»День работника культуры в России, основание Венеции и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
10Ситуация на границе Крыма с Украиной
7Переговоры России и Украины
16:55 (мск), источник: Life.ru

Генштаб РФ раскрыл потери в ходе спецоперации на Украине с обеих сторон

По данным первого замначальника Генштаба ВС РФ, снабжение украинских войск ракетами и боеприпасами, горючим и продовольствием практически полностью остановлено.

Источник: РИА "Новости"

Потери Вооружённых сил Украины за месяц военных действий составили более 14 тысяч. Также в ходе спецоперации погиб 1351 российский военнослужащий. Об этом сообщил первый замначальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погиб 1351 военнослужащий, 3825 получили ранения», — отметил он.

По данным Рудского, потери ВСУ за месяц военных действий составили примерно 30 тысяч человек, в том числе более 14 тысяч — безвозвратные и около 16 тысяч — санитарные.

«Снабжение украинских войск ракетами и боеприпасами, горючим и продовольствием практически полностью остановлено», — добавил замначальника Генштаба.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Как бегут и что оставляют нацисты после себя
Как участники шоу "Звёзды в Африке" врут зрителям, лишь бы спасти рейтинги
Военная операция на Украине
Совбез ООН обсудит инциденты с химикатами на Украине
Российские ударные дроны «Форпост» уничтожили украинскую технику
Минобороны: РФ за сутки эвакуировала более 16 тыс. человек из опасных районов Украины, ЛНР и ДНР
Сдавшийся офицер СБУ сообщил о подготовке терактов во Львове
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь