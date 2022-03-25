Генштаб РФ раскрыл потери в ходе спецоперации на Украине с обеих сторон

Потери Вооружённых сил Украины за месяц военных действий составили более 14 тысяч. Также в ходе спецоперации погиб 1351 российский военнослужащий. Об этом сообщил первый замначальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
«К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погиб 1351 военнослужащий, 3825 получили ранения», — отметил он.
По данным Рудского, потери ВСУ за месяц военных действий составили примерно 30 тысяч человек, в том числе более 14 тысяч — безвозвратные и около 16 тысяч — санитарные.
«Снабжение украинских войск ракетами и боеприпасами, горючим и продовольствием практически полностью остановлено», — добавил замначальника Генштаба.