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18:21 (мск), источник: © РИА Новости

Украина стремится затянуть переговоры, заявил Мединский

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Россия видит стремление украинских коллег затянуть переговоры, поскольку в Киеве полагают, что время работает на них, заявил в пятницу журналистам глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский.

Источник: РИА "Новости"

«Мы видим, к сожалению, со стороны украинских коллег стремление затянуть переговоры. Они никуда не торопятся, полагают, что время работает на них, и откровенно говорят, что у них много центров принятия решений, с которыми нужно согласовать те или иные решения. Вот в таких реалиях мы находимся», — сказал Мединский.

Он отметил, что в ходе переговоров украинская сторона берет время подумать, советуется с третьими сторонами. «К сожалению, здесь, насколько мы понимаем — они этого сами и не скрывают, — они ограничены в принятии самостоятельных решений. Поэтому пока текущее состояние дел оптимизма не вызывает», — подчеркнул помощник президента.

Мединский также добавил, что не разделяет оптимизма украинской делегации, которая заявляет о «большом продвижении вперед». «По принципиальным позициям, на которых настаивает российская сторона, движения пока нет», — резюмировал глава российской делегации.

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