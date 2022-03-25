Украина стремится затянуть переговоры, заявил Мединский

«Мы видим, к сожалению, со стороны украинских коллег стремление затянуть переговоры. Они никуда не торопятся, полагают, что время работает на них, и откровенно говорят, что у них много центров принятия решений, с которыми нужно согласовать те или иные решения. Вот в таких реалиях мы находимся», — сказал Мединский.
Он отметил, что в ходе переговоров украинская сторона берет время подумать, советуется с третьими сторонами. «К сожалению, здесь, насколько мы понимаем — они этого сами и не скрывают, — они ограничены в принятии самостоятельных решений. Поэтому пока текущее состояние дел оптимизма не вызывает», — подчеркнул помощник президента.
Мединский также добавил, что не разделяет оптимизма украинской делегации, которая заявляет о «большом продвижении вперед». «По принципиальным позициям, на которых настаивает российская сторона, движения пока нет», — резюмировал глава российской делегации.