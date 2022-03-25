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19:07 (мск), источник: © РИА Новости

Посольство России подтвердило вызов посла в МИД Франции

ПАРИЖ, 25 мар — РИА Новости. Посол России в Париже Алексей Мешков был вызван в пятницу в МИД Франции из-за публикации сообщений в соцсетях посольства, подтвердили в пресс-службе российского посольства во Франции.

Источник: © РИА Новости

Ранее СМИ со ссылкой на французский МИД сообщили, что посол России был вызван в министерство иностранных дел Франции из-за публикаций посольства в Twitter.

«Посол России в Париже был сегодня вызван в МИД Франции. Мы убедились, что в Париже внимательно читают наши публикации в Twitter, в которых излагается официальная позиция России по различным вопросам», — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что со своей стороны российский посол привлек внимание Парижа к осуществляемым в отношении российских загранучреждений во Франции провокациям и актам вандализма, что приводит к нарушению Венской конвенции о дипломатических сношениях.

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