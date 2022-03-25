Сенатор Пронюшкин заявил, что разместил информацию о смерти Жириновского случайно

Пронюшкин отметил, что усомнился в правдивости данных и решил уточнить их у коллег.
«При пересылке текста информация попала в несколько личных чатов, в том числе канал, где публикуется информация о моей деятельности. Буквально через несколько минут я обнаружил, что непроверенная информация попала в мой канал и ее начали обширно распространять дальше со ссылкой на мое имя», — рассказал сенатор.
Он напомнил, что удалил сообщение и опубликовал официальное подтверждение, а также подчеркнул, что никаких комментариев по непроверенной информации не давал и «ни на каких ресурсах не подтверждал — ни от себя, ни от лица партии ЛДПР».
Прошу не считать пересылку информации, полученной от других лиц, моим собственным мнением. ЛДПР приложит все усилия, чтобы наказать лжецов.
Он извинился за то, что не объяснил недоразумение раньше, и отметил, что находится в дороге — едет из Москвы в родной регион.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попал в больницу с ковидом в феврале. На фоне долгого лечения 75-летнего политика то и дело возникали слухи об ухудшении его состояния, однако в партии их неизменно опровергали. Очередной слух — на сей раз о смерти Жириновского — распространился 25 марта. Его опровергли представители ЛДПР и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он посоветовал сенатору, который участвовал в распространении ложной информации, сложить полномочия.
Помощник вице-спикера Госдумы Борис Чернышов заявил, что фейки намеренно вбросили перед встречей фракции ЛДПР с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
ЛДПР заявила о намерении подать в суд на СМИ, опубликовавшие ложные данные. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информацию «неприличной уткой».