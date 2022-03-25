Байден назвал санкции против России самыми тяжелыми в истории

«Введены самые тяжелые карательные санкции в мировой истории. И последует еще больше», — заявил Байден (цитата по «РИА Новости»).
Ранее власти США ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и руководства страны из-за спецоперации России на Украине. 24 марта минфин США ввел новые санкции в отношении президента Сбербанка Германа Грефа и 328 депутатов Государственной думы. США ввели против них блокирующие санкции (Specially Designated Nationals). При попадании под такого рода ограничения активы физических лиц и компаний блокируются, с ними запрещается вести какие-либо дела и заключать сделки. Попавшим под санкции также запрещается въезд на территорию США. Также под санкции попали 48 военно-промышленных предприятий, включая корпорацию «Тактическое ракетное вооружение».
15 марта Россия ввела персональные санкции в отношении руководства США и связанных с ним лиц. Под санкции попали президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин, помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, глава ЦРУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, глава Агентства по международному развитию Саманта Пауэр. Помимо этого ограничения коснулись сына президента США Хантера Байдена и бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.