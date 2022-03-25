Премьер Польши предложил ЕС остановить выдачу виз россиянам

«Еще одно предложение — заморозка виз для всех россиян», — сказал он, пояснив, что, по его мнению, это нужно, чтобы россияне осознали происходящее на Украине.
По словам Моравецкого, новый пакет санкций против России должен быть выработан «быстро, лучше всего в эти выходные».
«Я предложил пакет из 10 позиций, которые представил коллегам из ЕС. Некоторые из них активно обсуждались», — информировал он.
«Среди главных постулатов — блокада возможности транспорта — экспорта и импорта, за исключением ряда гуманитарных товаров», — сказал Моравецкий. Второй постулат — «полное эмбарго на российские нефть, уголь и, как можно скорее, газ», который, как он признал, не был встречен с энтузиазмом Германией, Австрией, Венгрией и рядом других стран. Также, по мнению Моравецкого, «европейские порты должны перестать принимать российские суда».
Еще один польский постулат — «борьба с российской пропагандой». Под этим Моравецкий подразумевает закрытие российских телевизионных каналов, радио и интернет-порталов. Также, по его мнению, нужно исключить Россию из международных организаций.